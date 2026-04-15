Ascolti tv 14 aprile 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Belve Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Martedì 14 aprile 2026, i dati Auditel hanno mostrato una sfida tra Rai1 e Canale 5 con la trasmissione “Il Commissario Montalbano” e il reality “Grande Fratello Vip”. Oltre a questi programmi, sono andati in onda anche “Belve”, “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. Si tratta di una giornata caratterizzata da un confronto tra due produzioni molto seguite dal pubblico.

Ascolti tv di martedì 14 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 14 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha coinvolto 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 14 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 7 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 3 aprile 2026: Rito della Via Crucis, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel