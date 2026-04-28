Playoff Brindisi-Verona | al via la prelazione abbonati a prezzo ridotto e vendita libera

Dopo la conclusione della stagione regolare di Serie A2, si apre la fase dei playoff con l’avvio della prelazione per gli abbonati a prezzi scontati. La vendita libera dei biglietti seguirà successivamente, offrendo l’opportunità di assistere alle partite a tutti gli interessati. L’attenzione si concentra sulla sfida tra Brindisi e Verona, che darà il via alla postseason.

BRINDISI - Terminata la fase regolare del campionato di Serie A2, è il momento di resettare e proiettarsi con mente e corpo alla post season. La Valtur Brindisi entra in griglia come sesta del tabellone ed affronterà al meglio delle cinque gare la Tezenis Verona. I playoff sono un campionato a.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Per la gara di andata al Dall’Ara nel mirino c’è già la quota 30.000. Prelazione per gli abbonati d’Europa. A ruba i 2.200 biglietti del Villa ParkI biglietti per Birmingham? Messi in vendita all’ora del te e verosimilmente già polverizzati, o comunque destinati a esserlo.

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