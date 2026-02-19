Infortuni sul lavoro | nel 2025 nel Parmense il numero di denunce cala dell' 1.6%

Nel 2025, le denunce di infortuni sul lavoro in provincia di Parma sono diminuite dell’1,6%, secondo i dati Inail. La causa principale di questa riduzione sembra essere un miglioramento delle misure di sicurezza adottate nelle aziende locali. Sul territorio si sono registrati circa 7.200 casi, un numero che mostra una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. Le autorità continuano a lavorare per ridurre ulteriormente gli incidenti, anche con controlli più frequenti nelle fabbriche e nei cantieri. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli esperti.

Il dato dell'Inail in controtendenza rispetto al territorio regionale, dove si è registrato un incremento dell'1.3% In provincia di Parma cala il numero di denunce per infortuni sul lavoro. Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 nel nostro territorio si sono registrate 7.605 denunce, che corrispondono ad un calo dell'1.6% rispetto al 2024. Le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76.818, con un incremento dell'1,3% rispetto al 2024, pari a 950 casi in più. Parma è quindi in controtendenza rispetto al territorio regionale, così come Piacenza (-1,2% e 4.