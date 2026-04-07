A febbraio 2026, il numero di denunce di infortunio mortale sul lavoro è stato di 70, in calo rispetto alle 97 dello stesso mese dell’anno precedente. Secondo i dati provvisori dell’Inail, si registra così una diminuzione del 27% rispetto a febbraio 2025. Mentre i decessi sono diminuiti, si osserva un aumento delle denunce di infortunio complessive. I dati si riferiscono alle denunce di infortuni mortali escluse quelle degli studenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Diminuiscono i decessi, aumentano le denunce di infortunio. Secondo i dati provvisori dell’ Inail, nel mese di febbraio 2026 le denunce di infortunio mortale sul lavoro (esclusi gli studenti) sono state 70, con una riduzione di 27 casi rispetto alle 97 del 2025. Il calo è evidente anche rispetto agli anni precedenti: 12 in meno rispetto al 2019 e 21 in meno rispetto al 2024. L’incidenza dei decessi denunciati sugli occupati Istat passa da 0,36 ogni 100mila occupati nel 2019 a 0,29 nel 2026, registrando una diminuzione del 19,4% e del 27,5% rispetto al 2025. La riduzione interessa principalmente la gestione Industria e servizi (da 82 a 63 decessi) e l’ Agricoltura (da 14 a 5), mentre il Conto Stato registra un lieve aumento (da 1 a 2). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidenti sul lavoro: a febbraio morti in calo, Inail segnala 70 vittime, -27% rispetto al 2025

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