Asciano il peggio è passato | gli evacuati tornano a casa domani scuole aperte

A Asciano, le operazioni di evacuazione sono concluse e le circa 150 persone coinvolte potranno tornare nelle proprie abitazioni questa sera. Domani, le scuole riprenderanno regolarmente le attività, segnando un passo verso la normalità dopo le recenti criticità. La decisione di riaprire le strutture scolastiche è stata comunicata in vista del miglioramento delle condizioni sul territorio.

Ad Asciano scuole riaperte domani, 7 maggio, e già questa sera le 150 persone evacuate nel pomeriggio di ieri potranno fare ritorno a casa. L'allerta meteo resterà fino alla mezzanotte di stasera, ma la perturbazione si sta allontanando e, stando alle previsioni, tornerà il sole: da qui la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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