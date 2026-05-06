Ascanio Pacelli ha attraversato molte vite senza mai appartenere davvero fino in fondo a una sola. Per molti resterà il ragazzo del Grande Fratello, il volto televisivo, l’uomo elegante, quello che negli anni è riuscito a trasformare una notorietà improvvisa in un percorso più lungo, più silenzioso e forse anche più autentico. Ma dietro quell’immagine c’è sempre stato altro: un uomo che ha convissuto con il peso delle aspettative, con il bisogno di dimostrare, con il desiderio quasi ossessivo di non deludere nessuno. In fondo, la storia di Ascanio Pacelli sembra muoversi sempre attorno alla stessa domanda: quanto spazio ci concediamo davvero...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascanio Pacelli, al cinema nel film Il tempo è ancora nostro: “Ho passato la vita a sentirmi fuori posto”

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