Ascanio Pacelli ha commentato duramente il suo ruolo nel Grande Fratello Vip, definendo l’esperienza come opinionista “degradante”. Ha criticato la gestione dei tempi in trasmissione, ritenendo che la struttura del format e la definizione di celebrità siano cambiate in modo negativo. Le sue parole sono arrivate in un’intervista in cui ha espresso chiaramente il suo disappunto verso il contesto televisivo.

Ascanio Pacelli ha espresso un forte malcontento verso il formato del Grande Fratello Vip e l’esperienza come opinionista, criticando la gestione dei tempi televisivi e l’attuale definizione di celebrità. Il racconto emerge da una conversazione recente in cui l’ex concorrente analizza il suo rapporto con il programma. Pacelli ha ammesso di non seguire più le vicende della Casa, principalmente a causa della sua natura mattiniera che collide con l’orario di messa in onda troppo tardivo. Nonostante il distacco attuale, l’uomo ha manifestato il proprio sostegno all’idea di vedere Ilary Blasi tornare al timone della conduzione del reality show. Il peso del silenzio e la frustrazione dell’opinionista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascanio Pacelli svela il lato oscuro del GF: “Degradante

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Ascanio Pacelli, apprezzato opinionista della scorsa edizione “Nip” del reality di Canale 5, ci spiega perché la preferisce di gran lunga a "GF Vip". Leggete l'intervista completa al link e nelle stories https://www.rivistamio.com/ascanio-pacelli-gf-vip-a-me-non-pi - facebook.com facebook