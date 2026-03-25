Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste WTA Miami 26-03-2026

Aryna Sabalenka e Hailey Baptiste si affronteranno in una partita di tennis valida per il torneo WTA di Miami. La sfida è prevista che inizi non prima della mezzanotte italiana. Sabalenka, attualmente tra le teste di serie, affronta la tennista americana in una delle prime fasi del torneo. Le quote e le previsioni sono state aggiornate in vista dell’incontro.

Aryna Sabalenka e Hailey Baptiste inizieranno la loro sfida non prima della mezzanotte italiana. La “Tigre” bielorussa ha continuato la difesa del titolo al Miami Open con una franca vittoria in due set su Qinwen Zheng, portando il suo bilancio del 2026 a 20 vittorie e una sola sconfitta, anche se dolorosa, nella finale degli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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