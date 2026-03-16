Aryna Sabalenka vince Indian Wells e mette il suo cucciolo di cane nel bidone del ghiaccio

Aryna Sabalenka ha vinto il torneo di Indian Wells, sconfiggendo in finale Elena Rybakina, e ha rafforzato la sua posizione nella classifica WTA. Dopo aver celebrato la vittoria, Sabalenka ha mostrato un gesto insolito, mettendo il suo cane nel bidone del ghiaccio. La tennista si è resa protagonista di questa scena poco comune durante le celebrazioni post-match.

Aryna Sabalenka rafforza il suo primato nella classifica WTA vincendo il torneo 1000 di Indian Wells: battuta in finale Elena Rybakina. Il match si è giocato in condizioni di caldo asfissiante: la bielorussa ha immerso testa e cane nel contenitore del ghiaccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Aryna Sabalenka vince una finale thriller a Indian Wells. Rivincita su Elena RybakinaAryna Sabalenka si prende la sua rivincita su Elena Rybakina e conquista il WTA 1000 di Indian Wells. Leggi anche: Aryna Sabalenka dice sì a Georgios Frangulis: proposta di matrimonio a Indian Wells con mega anello (VIDEO) Tutto quello che riguarda Aryna Sabalenka Temi più discussi: Sabalenka, esordio brillante a Indian Wells: vince con l'anello di fidanzamento da 12 carati; Sabalenka spiazza tutti a Indian Wells: in campo col velo da sposa!; Sabalenka show a Indian Wells: passa il turno e sfoggia l'anello di fidanzamento da un milione di dollari; WTA Indian Wells, Sabalenka in semifinale. Fuori Swiatek. Aryna Sabalenka vince Indian Wells e mette il suo cucciolo di cane nel bidone del ghiaccioAryna Sabalenka rafforza il suo primato nella classifica WTA vincendo il torneo 1000 di Indian Wells: battuta in finale Elena Rybakina ... fanpage.it Aryna Sabalenka vince una finale thriller a Indian Wells. Rivincita su Elena RybakinaAryna Sabalenka si prende la sua rivincita su Elena Rybakina e conquista il WTA 1000 di Indian Wells. Una finale lunga (2 ore e 34 minuti), un confronto ... oasport.it TENNIS | Aryna Sabalenka vince il torneo Wta 1000 di Indian Wells. La bielorussa batte in finale la kazaka Rybakina in tre set #ANSA facebook TENNIS | Aryna Sabalenka vince il torneo Wta 1000 di Indian Wells. La bielorussa batte in finale la kazaka Rybakina in tre set #ANSA x.com