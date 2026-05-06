Una tennista di alto livello ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che gli atleti decidano di astenersi dai prossimi Gran Premi come forma di protesta per le questioni legate ai compensi. La giocatrice ha sottolineato che questa potrebbe essere una delle azioni successive nel confronto tra gli atleti e gli organizzatori, evidenziando come la questione economica stia influenzando le decisioni dei professionisti nel circuito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi tempi, il tema del premio in danaro durante i tornei del Grande Slam è diventato un argomento scottante tra i tennisti. Molti giocatori sostengono che le somme erogate non siano adeguate e ci sono voci crescenti di una possibile protesta o addirittura di un boicottaggio. Sam Querrey, ex semifinalista a Wimbledon, ha dichiarato che i giocatori dovrebbero passare dalle parole ai fatti, valutando l’idea di boicottare i Grand Slam anziché limitarsi a lamentarsi. Ma qual è la posizione della numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, su questa situazione? Aryna Sabalenka ha espresso le sue opinioni sul tema durante una conferenza stampa all’Italian Open.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aryna Sabalenka avverte: i boicottaggi ai Gran Premi potrebbero essere il prossimo passo nella disputa sui compensi.

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