Sabalenka alza la voce sui premi Slam e minaccia il boicottaggio | Senza di noi non c’è spettacolo

La tennista ha espresso frustrazione riguardo alla distribuzione dei premi nei tornei del Grande Slam, sostenendo che senza le giocatrici lo spettacolo non avrebbe senso. Ha dichiarato che potrebbe arrivare a boicottare le competizioni come forma di protesta, ritenendo questa l’unica strada per ottenere un cambiamento. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione sull’argomento, suscitando dibattiti nel mondo del tennis femminile.

“Penso che a un certo punto boicotteremo. Credo che sia l’unico modo per lottare per i nostri diritti. Senza di noi non c’è spettacolo”. Così la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno al mondo, ha risposto alla questione riguardante la distribuzione dei ricavi dei tornei dello Slam, oggetto di discussione nella lettera che l’élite del tennis ha inviato ieri per lamentarsi della questione. Il caso è tornato d’attualità dopo l’annuncio dei premi per l’edizione 2026 del torneo parigino: un aumento del 9,5% rispetto all’anno precedente considerato però troppo limitato rispetto alla crescita globale dei ricavi del torneo, stimata intorno al 14% annuo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sabalenka alza la voce sui premi Slam e minaccia il boicottaggio: “Senza di noi non c’è spettacolo” Notizie correlate La rivolta sui premi di Sinner e i big del tennis, l’accusa con Alcaraz e Sabalenka sui tornei del Grande Slam: «Per voi più ricavi, per noi…»In genere sono separati in campo da una rete, ma stavolta i big del tennis si sono riuniti per creare un gruppo informale, soprannominato ”Project... Leggi anche: Chiaruccia alza la voce: "Il Palas? Datelo a noi"