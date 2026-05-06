L'Udinese ha annunciato il trasferimento di Arthur Atta, centrocampista proveniente dal Metz, per una cifra di circa 8 milioni di euro. Il giocatore, originario di Udine, è diventato uno dei nomi più discussi nel mercato internazionale, pur mantenendo i prezzi elevati tipici del club. Atta, considerato l’erede di un noto centrocampista del club, ha visto il suo valore crescere rapidamente nel corso degli ultimi due anni.

L’Udinese ha riaperto la gioielleria e, come da tradizione friulana, i prezzi sono per pochi eletti. Il nome caldo del momento è quello di Arthur Atta, centrocampista che in due anni è passato dall’essere una scommessa prelevata dal Metz per 8 milioni a un pezzo pregiato del mercato internazionale. La base d’asta fissata dai bianconeri è di quelle che fanno tremare i polsi: 40 milioni di euro. Una cifra importante che serve a scoraggiare i timidi e a invitare al tavolo le big d’Europa, con Arsenal, Manchester City e Barcellona che hanno già iniziato a prendere appunti. Napoli studia Atta per il dopo Anguissa. In Italia, però, è il Napoli la squadra che si è mossa con più insistenza.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arthur Atta, l’erede di Anguissa viene da Udine ma ha i prezzi della Premier

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L'#Udinese riapre la sua gioielleria e il prezzo per Arthur #Atta è già da svenimento: base d'asta 40 milioni di euro. Il #Napoli lo segue con attenzione sin da dicembre, individuando in lui il profilo ideale per il dopo-Anguissa, ma la fila fuori dalla porta di #Pozz - facebook.com facebook

Arthur Atta è il Rising Star Of The Month di Aprile x.com