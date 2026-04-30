A Napoli si discute in queste ore della possibile sostituzione di Anguissa nel centrocampo. Tra i nomi più accreditati c’è Atta, giocatore dell’Udinese, considerato il favorito per il ruolo. Altri nomi circolano tra cui Joao Gomes, che gioca nel Wolverhampton, e Rios, ancora in cerca di una collocazione. La scelta sarà fatta nei prossimi giorni, in base alle valutazioni della società.

Chi lascia la strada vecchia per la nuova. Napoli-Udine (e viceversa) è un percorso dell’anima, è memoria panoramica, è un tempo vissuto e però anche da vivere: e ora che il mercato s’avvicina, e nell’aria s’avverte profumo di rinnovamento, incamminarsi ancora e di nuovo è un esercizio quasi spirituale, certo amicale. In ventidue anni — nell’era De Laurentiis — ne sono successe di cose su quella tratta, affari incrociati, colpi assestati e qualcuno anche evaporato (Di Natale, ad esempio): ma si torna sempre dove si è stati bene, e con chi c’è empatia, e Adl e Giampaolo Pozzo sanno già di avere qualcosa da dirsi. Da un po’ — e ormai sono mesi...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, tutto su Atta. È lui l'erede di Anguissa per il nuovo centrocampo azzurro

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