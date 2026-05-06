Arteta elogia la notte straordinaria | È una sensazione incredibile

L’allenatore dell’Arsenal ha commentato con entusiasmo la vittoria che ha portato la squadra in finale di Champions League, definendola una “notte straordinaria”. La gara si è conclusa con un risultato che ha permesso ai Gunners di superare l’avversario e di qualificarsi alla fase conclusiva del torneo continentale. Dopo la partita, ha espresso la sua soddisfazione per le emozioni vissute e per il percorso raggiunto finora.

2026-05-06 02:01:00 Breaking news: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha salutato “una serata fantastica” quando i Gunners hanno battuto l’Atletico Madrid per raggiungere la finale di Champions League. Il gol di Bukayo Saka nel primo tempo è bastato a sconfiggere l’Atletico Madrid con un 2-1 complessivo e a riportare l’Arsenal in finale per la prima volta dal 2006. I tifosi hanno affollato le strade prima della partita e hanno creato un’atmosfera speciale in quella che probabilmente è stata la serata più grande all’Emirates Stadium da quando vi si è trasferito l’Arsenal. I Gunners affronteranno i campioni del PSG o del Bayern Monaco a Budapest alla fine del mese e Arteta ha reso omaggio ai tifosi che hanno dovuto aspettare così a lungo per il successo nel continente.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Arteta elogia la “notte straordinaria”: “È una sensazione incredibile” Notizie correlate Leggi anche: Mikel Arteta elogia l'”incredibile” Dowman dopo che la stella dell’Arsenal è diventata il marcatore più giovane di sempre della Premier League Leggi anche: Arsenal punta a dominare l’Atlético: Arteta cerca una vittoria straordinaria.