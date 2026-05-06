ArtemisiaLab e Fondazione Unipancreas presentano in Campidoglio il vademecum sul tumore del pancreas per i medici di famiglia

A Roma, presso il Campidoglio, si è tenuta la presentazione di un nuovo vademecum dedicato ai medici di famiglia sul tumore del pancreas. Il documento, promosso da ArtemisiaLab e dalla Fondazione Unipancreas, fornisce indicazioni pratiche sulla diagnosi precoce e sulla gestione clinica della patologia. L'iniziativa mira a migliorare le competenze dei professionisti sanitari in un settore che richiede attenzione e tempestività.

A Roma il tema della diagnosi precoce e della presa in carico del tumore del pancreas approda in Campidoglio con un appuntamento rivolto ai Medici di Medicina Generale, chiamati sempre più spesso a svolgere un ruolo decisivo nell'intercettare i primi segnali di una delle neoplasie più aggressive e difficili da individuare. Giovedì 28 maggio, nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, Fondazione Unipancreas e Artemisia Lab presenteranno il nuovo Vademecum dedicato alla prevenzione e alla sorveglianza del tumore pancreatico, realizzato insieme ai Medici di Famiglia di Verona e Provincia e al Team Pancreas dell'Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ArtemisiaLab e Fondazione Unipancreas presentano in Campidoglio il vademecum sul tumore del pancreas per i medici di famiglia Notizie correlate Presentazione del Vademecum per i Medici di Medicina Generale sul tumore del pancreasLa Fondazione Artemisia ETS e la Fondazione Unipancreas promuovono congiuntamente una serata dedicata ai Medici di Medicina Generale per la... Tumore al pancreas, ritirato lo studio della “svolta” sulla regressione: cosa non torna sul lavoro di Barbacid«Questo studio è stato ritirato», così recita la scritta in rosso comparsa poche ore fa accanto al titolo della ricerca scientifica che aveva fatto...