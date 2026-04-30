Tumore al pancreas ritirato lo studio della svolta sulla regressione | cosa non torna sul lavoro di Barbacid

Da open.online 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche ore fa è stato annunciato il ritiro di uno studio scientifico molto discusso, incentrato sulla possibile regressione di un tumore al pancreas. La notizia ha suscitato attenzione, poiché il lavoro aveva attirato l’interesse della comunità medica e dei media. La decisione di ritirare la ricerca è stata comunicata con una semplice scritta rossa accanto al titolo originale, senza ulteriori spiegazioni.

«Questo studio è stato ritirato», così recita la scritta in rosso comparsa poche ore fa accanto al titolo della ricerca scientifica che aveva fatto parlare il mondo. Apparso come segno di una possibile svolta nella cura di uno dei tumori più difficili da trattare, ora  lo studio spagnolo sul tumore al pancreas  è stato ufficialmente ritirato dalla rivista scientifica  Proceedings of the National Academy of Sciences   (PNAS).  Mariano Barbacid, uno dei nomi più autorevoli della ricerca oncologica europea e a capo dell’analisi, aveva spiegato ai giornali di tutto il mondo il grande potenziale della scoperta, mostrando scenari concreti di cura contro la forma più diffusa e aggressiva di tumore pancreatico.🔗 Leggi su Open.online

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