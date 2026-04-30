Tumore al pancreas ritirato lo studio della svolta sulla regressione | cosa non torna sul lavoro di Barbacid

Poche ore fa è stato annunciato il ritiro di uno studio scientifico molto discusso, incentrato sulla possibile regressione di un tumore al pancreas. La notizia ha suscitato attenzione, poiché il lavoro aveva attirato l’interesse della comunità medica e dei media. La decisione di ritirare la ricerca è stata comunicata con una semplice scritta rossa accanto al titolo originale, senza ulteriori spiegazioni.

«Questo studio è stato ritirato», così recita la scritta in rosso comparsa poche ore fa accanto al titolo della ricerca scientifica che aveva fatto parlare il mondo. Apparso come segno di una possibile svolta nella cura di uno dei tumori più difficili da trattare, ora lo studio spagnolo sul tumore al pancreas è stato ufficialmente ritirato dalla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Mariano Barbacid, uno dei nomi più autorevoli della ricerca oncologica europea e a capo dell’analisi, aveva spiegato ai giornali di tutto il mondo il grande potenziale della scoperta, mostrando scenari concreti di cura contro la forma più diffusa e aggressiva di tumore pancreatico.🔗 Leggi su Open.online I sintomi del tumore al pancreas: l'età a rischio, le novità sulle cure e i consigli dell'oncologo Notizie correlate Leggi anche: Tumore al pancreas, una nuova speranza dallo studio di Barbacid. Il prof Ercolani: "Risultati interessanti, ma serve cautela" Tumore al pancreas, studio rivoluzionario al Sant’Orsola: nuova terapia chemioterapica, di cosa si trattaBologna, 23 febbraio 2026 – Una nuova terapia chemioterapica per il tumore al pancreas potrebbe migliorare in modo significativo la prospettiva di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ritirato lo studio spagnolo che ridava speranza ai malati di cancro al pancreas; Cancro al pancreas | ritiro dello studio per conflitto d’interessi. Ritirato lo studio spagnolo che ridava speranza ai malati di cancro al pancreasRitirato lo studio di Barbacid sulla tripla terapia contro il cancro al pancreas: conflitto di interessi, social e donazioni. greenme.it Tumore al pancreas, sviluppato un modello di Intelligenza Artificiale che è in grado di rilevarlo tre anni prima dell'effettiva diagnosi. La svolta alla Mayo ClinicCon il sistema REDMOD, un modello di IA di ultima generazione sviluppato dai ricercatori statunitensi, è possibile individuare il cancro al pancreas nelle TAC addominali di routine fino a tre anni pri ... vanityfair.it La top model lodigiana, che in passato ha dovuto affrontare un tumore ovarico, ha scelto di promuovere un progetto di supporto psicologico dell’associazione di Settimo Milanese dedicato a coloro che sostengono e camminano al fianco dei malati oncologici - facebook.com facebook