Due fondazioni hanno organizzato un evento dedicato ai Medici di Medicina Generale per presentare il nuovo Vademecum intitolato “Tumore del pancreas – dalla prevenzione alla sorveglianza”. L’iniziativa si svolgerà in una serata specifica, con l’obiettivo di fornire strumenti di orientamento sulla gestione clinica di questa patologia. La presentazione mira a offrire un approfondimento su aspetti legati alla diagnosi e alla sorveglianza del tumore del pancreas.

La Fondazione Artemisia ETS e la Fondazione Unipancreas promuovono congiuntamente una serata dedicata ai Medici di Medicina Generale per la presentazione del Vademecum “Tumore del pancreas – dalla prevenzione alla sorveglianza”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Presidente della Fondazione Unipancreas, dott. Giovanni Butturini, e la Presidente della Fondazione Artemisia ETS, prof.ssa Mariastella Giorlandino, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra medicina territoriale e specialistica su una delle patologie oncologiche più complesse e aggressive. Il Vademecum è frutto del lavoro congiunto del dott. Giulio Rigon e della...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Presentazione del Vademecum per i Medici di Medicina Generale sul tumore del pancreas

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