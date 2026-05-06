BUSTO ARSIZIO (Varese) Aprirà sabato allo Studio Arte Carlo Farioli la mostra collettiva "Materiali Indisciplinati", promossa dal Centro Artecultura Bustese, realtà attiva dal 1977 nella diffusione e formazione artistica sul territorio. L’esposizione, visitabile fino al 17 maggio, rappresenta un nuovo momento di apertura alla città, all’insegna del dialogo tra linguaggi contemporanei. Il titolo della rassegna richiama la varietà di tecniche e materiali protagonisti: ceramiche, lavori materici, tessuti e sperimentazioni visive si intrecciano in un percorso che mette in luce l’identità e la ricerca di ciascun artista. "Questa mostra...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Artecultura e i Materiali indisciplinati

Notizie correlate

Automobilisti "indisciplinati": Padova maglia nera del VenetoCon 25,9 milioni di euro è Padova il comune del Veneto che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli...

Materiali e processi sotto i riflettoriBaolab, il laboratorio milanese di CMF Design che unisce pensiero strategico, ricerca cromatica e materica, previsione delle tendenze e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Artecultura e i Materiali indisciplinati; Materiali indisciplinati: a Busto Arsizio l’arte contemporanea rompe gli schemi; Materiali Indisciplinati, in mostra gli artisti del CAB; Qualcuno era Gaber: a Roma un omaggio tra musica, parole e immagini.

Artecultura e i Materiali indisciplinatiBUSTO ARSIZIO (Varese) Aprirà sabato allo Studio Arte Carlo Farioli la mostra collettiva Materiali Indisciplinati, promossa dal Centro Artecultura ... ilgiorno.it

Materiali indisciplinati: a Busto Arsizio l’arte contemporanea rompe gli schemiDal 9 al 17 maggio allo Studio Arte Carlo Farioli la mostra collettiva del Centro ArteCultura Bustese: venti artisti e linguaggi diversi per raccontare la creatività senza confini ... varesenews.it

Antonella Lattanzi parla di “Chiara” (Einaudi, 2025) a “Storie. Incontri d’autore alla Spezia” Le foto dell'evento sono disponibili sul sito fondazionecarispezia.it #ArteCultura #FondazioneCarispezia #ComuneDellaSpezia #IncontridAutoreLaSpezia Anton - facebook.com facebook