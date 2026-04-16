Automobilisti indisciplinati | Padova maglia nera del Veneto

Nel 2025, Padova si è distinta come la città del Veneto con i maggiori incassi derivanti da multe e sanzioni per infrazioni stradali, raggiungendo i 25,9 milioni di euro. La cifra evidenzia una maggiore attività di controllo e una presenza significativa di automobilisti multati rispetto ad altre località della regione. I dati sono stati diffusi dalle autorità locali, che monitorano regolarmente le infrazioni sulle strade della città.

Con 25,9 milioni di euro è Padova il comune del Veneto che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Il valore, in aumento del 12%rispetto al 2024, fa guadagnare al comune veneto il nono posto nella classifica nazionale. È questo quanto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Morti e infortuni sul lavoro, Verona ancora maglia nera in VenetoIl 2026 si è aperto con un bilancio dai toni contrastanti per la sicurezza sul lavoro in Veneto. Morti sul lavoro, Verona maglia nera in un Veneto che piange 111 vittime nel 2025Il bilancio della sicurezza sul lavoro in Veneto per l’anno 2025 si è chiuso con contorni drammatici, delineando quella che l'Osservatorio Sicurezza...