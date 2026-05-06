Un laboratorio creativo dedicato ai bambini si svolge presso una pinacoteca, focalizzato sull’uso del riciclo di carta e plastica per realizzare opere d’arte. Durante l’attività, i partecipanti vengono guidati da un esperto tra le collezioni esposte, imparando a trasformare materiali di scarto in creazioni artistiche. L’iniziativa intende stimolare la creatività dei più piccoli attraverso un approccio pratico e interattivo.

? Cosa scoprirai Come trasformeranno carta e plastica in opere d'arte?. Chi guiderà i bambini tra le collezioni della pinacoteca?. Perché il riciclo diventa uno strumento di educazione artistica?. Quale impatto avrà questo modello sui musei del Salento?.? In Breve Target bambini tra 6 e 11 anni con prenotazione via email alla pinacoteca.. Percorso prevede visita guidata alla collezione permanente seguita da pratica con carta e stoffa.. Iniziativa inserita in calendario culturale con House of Lucie e Museo Ribezzo.. Progetto promuove sostenibilità ambientale tramite riuso di plastica e materiali di scarto.. Sabato 9 maggio alle ore 16:30, la pinacoteca Salvatore Cavallo di San Michele Salentino organizza un laboratorio creativo per bambini tra i 6 e gli 11 anni focalizzato sul riuso di materiali insoliti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e riciclo: laboratorio creativo per bambini alla Cavallo

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