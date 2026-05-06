Arsenal-Atletico Madrid | squadre confermate per il ritorno della semifinale di Champions League

Stasera all’Emirates Stadium si gioca la partita di ritorno delle semifinali di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. Le due squadre sono ufficialmente confermate per questa sfida, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi degli ultimi vent’anni nel calcio europeo. La sfida si svolge in un’atmosfera di grande attesa tra tifosi e appassionati, con l’obiettivo di determinare quale delle due squadre avanzerà in finale.

2026-05-05 19:47:00 Il web non parla d’altro: L’Emirates Stadium si prepara per la sua più grande serata europea degli ultimi vent’anni quando l’Arsenal ospiterà stasera l’Atletico Madrid nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League. Con il pareggio bloccato sull’1-1 dopo un’andata grintosa a Madrid, un posto in finale è il premio finale. La squadra di Mikel Arteta sta cercando di raggiungere la prima finale di Champions League dal 2006, mentre l’Atleti ha perso due finali contro i rivali cittadini del Real Madrid nel 2014 e nel 2016. L’Arsenal arriva allo scontro di stasera sostenuto dalla vittoria per 3-0 del fine settimana sul Fulham, dove Viktor Gyökeres ha segnato due reti, oltre a vedere il Manchester City perdere punti contro l’Everton.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gol e highlights | Champions League

Notizie correlate

Leggi anche: Arsenal-Atletico Madrid, ritorno semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Atletico Madrid-Arsenal: formazioni, statistiche e anticipazioni della semifinale di Champions League2026-04-28 17:08:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mercoledì sera l’Atletico...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres; Segui Arsenal-Atletico Madrid: dove vederla, formazioni e quote; Champions League, oggi semifinale Arsenal-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atlético Madrid-Arsenal, le formazioni ufficiali.

Arsenal-Atletico Madrid 1-0, gol e highlights: Gunners in finale di ChampionsI Gunners di Arteta battono l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Psg e Bayern Monaco. Dopo l’1-1 dell’andata, a Londra decide un gol di Saka poco p ... sport.sky.it

Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streamingLeggi su Sky Sport l'articolo Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming ... sport.sky.it

Tutta la felicità dell’allenatore dell’Arsenal dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid e la qualificazione alla finale di Budapest “Oggi scegliere la formazione è stato davvero difficilissimo, ne ho provate tantissime. La cosa bella è che qualsiasi formazione pr - facebook.com facebook

Le pagelle di Arsenal-Atletico Madrid #SkySport #ArsenalAtletico #UCL #SkyUCL #Arsenal x.com