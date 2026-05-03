Arsenal-Atletico Madrid ritorno semifinale Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il ritorno della semifinale di Champions League 20252026 tra Arsenal e Atletico Madrid, con la sfida che si svolgerà questa sera. Dopo il pareggio per 1-1 nella partita di andata, entrambe le squadre sono ancora in corsa per la finale, con tutto da decidere sul campo. La partita sarà trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono state annunciate nelle ore precedenti.

Gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League 20252026. Dopo l’1-1 dell’andata è ancora tutto assolutamente aperto per le due squadre che sognano di giocarsi l’ultimo atto del massimo trofeo continentale. Arsenal-Atletico Madrid si giocherà martedì 5 maggio 2026 alle ore 21 presso l’Arsenal Stadium ARSENAL-ATLETICO MADRID: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I inglesi sono stati stati la migliore squadra della prima fase di Champions League, vincendo tutte e otto le partite giocate. Poi, però, i turni successivi sono stati meno entusiasmanti seppur sempre favorevoli date le qualificazioni ottenute al cospetto di Bayer Leverkusen e Sporting.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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