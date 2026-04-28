Mercoledì sera, all’Estadio Metropolitano, l’Atletico Madrid affronterà l’Arsenal nella partita di andata della semifinale di Champions League. Le due squadre arrivano a questa sfida dopo aver superato le fasi precedenti del torneo, e le formazioni sono state annunciate ufficialmente. Sono state diffuse anche alcune statistiche legate alle prestazioni recenti delle squadre, creando grande attesa per questa partita. I tifosi sono pronti a seguire gli sviluppi di questa sfida europea.

2026-04-28 17:08:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mercoledì sera l’Atletico Madrid ospiterà l’Arsenal all’Estadio Metropolitano per l’andata della semifinale di Champions League. L’Atleti si è assicurato un posto nelle semifinali superando il Barcellona con un 3-2 complessivo, continuando un’impressionante stagione europea in cui ha già stabilito un nuovo record per club di gol segnati in una singola edizione della competizione. Sotto Diego Simeone, la squadra spagnola si è evoluta in una squadra più offensiva, trovando la rete in ciascuna delle ultime 12 partite in tutte le competizioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Atletico Madrid-Arsenal: formazioni, statistiche e anticipazioni della semifinale di Champions League

Notizie correlate

Leggi anche: Atletico Madrid-Arsenal, andata semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Atletico Madrid-Barcellona: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, diretta streaming online e pronostico Champions League2026-04-13 21:04:00 Il web non parla d’altro: Hansi Flick vuole che il Barcellona dia la priorità alla pressione sull’Atletico Madrid quando i cinque...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Atletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni, quando e dove vederla; Probabili formazioni Atletico Madrid-Arsenal: chi gioca titolare e le ultime su Alvarez, Lookman, Ruggeri, Rice e Gyokeres; Anteprima Atleti - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Champions League, Atletico Madrid-Arsenal: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Atletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streamingAtletico Madrid-Arsenal si giocherà mercoledì 29 aprile alle 21:00 al Wanda Metropolitano di Madrid, pronto ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni. La partita verrà trasmessa in diretta ... tag24.it

Atletico Madrid-Arsenal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniAtleticoMadrid e Arsenal si affrontano allo Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid nella gara d'andata della semifinale della UEFA Champions League 2025/26. calciomercato.com