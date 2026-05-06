Arsenal-Atletico i segreti tattici con cui Arteta ha battuto Simeone

L'Arsenal ha raggiunto nuovamente la finale di Champions League dopo due decenni, vincendo la semifinale contro una squadra spagnola allenata da un tecnico noto per il suo approccio difensivo. La partita ha visto i gunners mettere in atto strategie tattiche studiate per contrastare le ripartenze avversarie e mantenere il possesso palla, portando a casa il risultato che li proietta nella finalissima.

L'Arsenal torna in finale di Champions League a 20 anni di distanza dall'ultima volta, quando perse a Parigi contro il Barcellona. A decidere la sfida con l'Atletico è stata la zampata di Saka, ma non solo. Il piano tattico di Arteta ha permesso ai Gunners di abbattere il muro di Simeone: scopriamo i segreti tattici di questa vittoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arsenal-Atletico, i segreti tattici con cui Arteta ha battuto Simeone Notizie correlate Furia Simeone con Arteta: rissa tra panchine in Arsenal-Atletico Madrid(Adnkronos) – Rissa tra Mikel Arteta e Diego Simeone al termine di Arsenal-Atletico Madrid. Leggi anche: LIVE Alle 21 Arsenal-Atletico, le probabili: Arteta con Saka, Griezmann-Alvarez per Simeone Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres; Atlético Madrid-Arsenal, le formazioni ufficiali; Dove vedere Atletico Madrid - Arsenal di Champions League il 29 Aprile in TV e streaming?; Atletico Madrid-Arsenal, che tensione: lite nel sottopassaggio tra Simeone e White. E i Gunners scatenano la guerra dell’erba. Arsenal in finale di Champions: Saka decide la sfida contro l’Atletico MadridDiretta Arsenal-Atletico Madrid di martedì 5 maggio 2026: decide Saka con una rete al 44' del primo tempo, chance del pari fallita da Sorloth nella ripresa ... calciomagazine.net Arsenal - Atleti 1-0 (tot. 2-1), highlights: Bukayo Saka porta i Gunners in finaleIl gol di Bukayo Saka a fine primo tempo basta all'Arsenal per tornare in finale di Champions League dopo 20 anni. it.uefa.com Arsenal-Atletico Madrid Completamente bocciata per Wesley Sneijder. . Per l'ex-Inter la Uefa doveva prendere posizione già al 35esimo: "L'UEFA doveva intervenire e chiamare a Londra: entrambe le squadre fuori dal campo, la finale sarà tra Bayern e PS - facebook.com facebook Arsenal-Atletico Madrid, #Sneijder felice per #Arteta e furioso per il 1° tempo x.com