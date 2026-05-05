Alle 21 si disputa la sfida tra Arsenal e Atletico Madrid, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per l'andata di ritorno. L'incontro segue il pareggio 1-1 della partita precedente, deciso dai rigori di Gyokeres e Julian Alvarez. Le probabili formazioni vedono Arteta schierare Saka, mentre Simeone potrebbe puntare su Griezmann e Alvarez. La partita si gioca in un momento di grande attesa per la qualificazione.

(4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez. Allenatore: D. Simeone. (4-2-3-1) Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Gyökeres. Allenatore: Arteta. A dirigere la sfida dell'Emirates sarà il tedesco Daniel Siebert con assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al Var Bastian Dankert. La sfida tra Arsenal e Atletico Madrid verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). I clienti Sky potranno seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Arsenal-Atletico, le probabili: Arteta con Saka, Griezmann-Alvarez per Simeone

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LIVE Alle 21 Atletico-Arsenal, le ufficiali: Simeone con Oblak, solo panchina per Saka(4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

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