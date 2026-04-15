Un gruppo di dirigenti di Forza Italia a Napoli ha inviato una lettera ai vertici nazionali del partito, chiedendo di sospendere i congressi in corso. La richiesta arriva in un momento di tensioni interne, con l’obiettivo di tutelare l’unità e la stabilità del partito. La lettera sottolinea la necessità di assumere decisioni responsabili e di mantenere un equilibrio tra le diverse anime del movimento.

Tempo di lettura: 2 minuti “La fase politica che attraversa Forza Italia a Napoli impone oggi scelte di responsabilità, equilibrio e visione. Non è più il tempo delle forzature né delle prove di forza interne: è il tempo della tutela del partito e della sua credibilità”. È quanto si legge in una nota di “una significativa parte della classe dirigente napoletana di Forza Italia”, che “interviene nel dibattito politico interno chiedendo con chiarezza il blocco dei congressi, con una lettera indirizzata ai vertici nazionali e locali del partito, Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Francesco Silvestro e Iris Savastano”. “Il documento....🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dirigenti FI Napoli, lettera ai vertici nazionali: “Stop ai congressi per tutelare il partito”

Notizie correlate

Lotta ai tumori, Ancarani (Pd): "L'Irst di Meldola ai vertici nazionali. Qui la ricerca diventa cura"“I dati presentati dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore Massimo Fabi confermano l’Emilia-Romagna ai vertici nazionali nella ricerca...

Stop ai ?bandi lampo? per le nomine, la Regione ai dirigenti: «Ci sia più trasparenza»I bandi per le nomine e le designazioni regionali sono poco pubblicizzati e, mediamente, restano aperti per pochi giorni.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Concorso Dirigenti Ministero dell’Ambiente – Convocazioni per la prova orale; Una pacata lettera di protesta sulla triste realtà della dirigenza scolastica; Dirigenti scolastici, la replica dei riservisti e una precisazione sui numeri.

Comune di Napoli, il pressing sui dirigenti: «Chi sbaglia paga di tasca propria»Una circolare di venerdì sta creando scompiglio tra i dirigenti di Palazzo San Giacomo, e potrebbe portare una rivoluzione nella metodologia delle azioni di diversi Servizi dell’amministrazione ... ilmattino.it

Napoli, il Comune vuol far pagare le multe ai dipendenti che sbagliano. Rivolta dei dirigenti: Ritiri l’attoIl Comune di Napoli chiede il rimborso ai dirigenti che sbagliano e vengono sanzionati per errori commessi durante il proprio lavoro. Danni per circa 80mila euro ... fanpage.it

Il 20 aprile all’IIS “Palizzi-Mattei” confronto tra dirigenti, docenti ed esperti su benessere scolastico e intelligenza artificiale facebook

ESCLUSIVA: L' #Inter pensa anche a Alex #Meret. Il suo ag Federico Pastorello nelle scorse settimane a Milano ha incontrato i dirigenti. Azzurri pronti a trattare, complice anche il contratto in scadenza a giugno 2027. Valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro. x.com