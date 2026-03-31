In occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, i Commissariati di Polizia della provincia organizzano l’evento “Open Day Passaporti”. Durante questa giornata, i cittadini possono recarsi presso le sedi per ottenere informazioni e assistenza riguardo alle procedure per il rilascio o il rinnovo dei passaporti. L’iniziativa si svolge in diverse giornate, coinvolgendo le diverse sedi territoriali.

L’accesso allo sportello avverrà secondo l’orario previsto dalla prenotazione e, gli utenti, sono pertanto invitati a presentarsi presso il Commissariato in cui è stata effettuata la richiesta In occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Salerno promuove un’iniziativa straordinaria dedicata ai cittadini della provincia. I Commissariati di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, Battipaglia, Sarno e Cava de' Tirreni organizzeranno per il giorno 10 aprile 2026, dalle ore 9 alle 13, un “Open Day Passaporti”, finalizzato ad agevolare il rilascio del documento di viaggio. Nel corso della mattinata saranno accolte le richieste di passaporto riservate ai cittadini residenti nella provincia di Salerno che avranno effettuato la prenotazione tramite il portale dedicato: https:passaportionline. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - “Open Day Passaporti” nei Commissariati di Polizia della provincia: tutte le informazioni

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