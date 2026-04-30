Fuga finita a Madrid | preso l’ex maresciallo latitante di Taranto

Dopo mesi di latitanza, l'ex maresciallo di Taranto è stato arrestato a Madrid dalla polizia. L'uomo, ricercato dal 2022, deve scontare oltre nove anni di carcere per reati di estorsione e incendio. La cattura si è conclusa con il trasferimento dell’individuo in Italia, dove dovrà affrontare il procedimento giudiziario. La notizia ha avuto vasta risonanza nei media locali e nazionali.

? Cosa sapere Ex maresciallo di Taranto latitante dal 2022 catturato dalla polizia a Madrid.. L'uomo deve scontare oltre 9 anni di carcere per estorsioni e incendi.. Dopo quattro anni di silenzio e una fuga interrotta lontano dall’Italia, un sessantenne originario di Taranto è stato catturato a Madrid dalle autorità spagnole in seguito a un’operazione internazionale coordinata dalla Squadra Mobile della città ionica. La vicenda, che si chiude nelle strade della capitale spagnola, vede come protagonista un uomo che dal 2022 era scomparso dai radar delle forze dell’ordine. Il latitante, che deve rispondere di una serie di reati commessi tra il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga finita a Madrid: preso l’ex maresciallo latitante di Taranto Notizie correlate Fuga finita a Giugliano: preso latitante internazionale con falsi documenti? Cosa sapere I Carabinieri fermano a Giugliano Vincenzo Nettuno, latitante internazionale ricercato dal 2023. Fuga finita ad Agropoli: preso il latitante per violenza su minore? Cosa sapere I carabinieri arrestano ad Agropoli il latitante Giuseppe Pignalosa dopo due anni di fuga. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Allarme per Alcaraz: stagione sulla terra finita, a rischio anche Wimbledon. Il jet privato di Ronaldo atterrato a Madrid: le ipotesi sulla fuga del calciatore dall'Arabia SauditaIl lussuoso aereo privato di Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Arabia Saudita nel cuore della notte, dirigendosi verso Madrid. Un movimento che ha immediatamente acceso le speculazioni su una possibile ... ilgiornale.it Cristiano Ronaldo in fuga dall’Arabia con il jet privato/ Sbarcato a Madrid: le ultime ricostruzioniCristiano Ronaldo in fuga dall'Arabia dopo l'attacco all'ambasciata USA a Riad da parte dell'Iran: gli ultimi spostamenti del calciatore a bordo del suo jet Cristiano Ronaldo fugge dall’Arabia dopo ... ilsussidiario.net