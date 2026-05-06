Arrestato a Tirana un latitante che trafficava cocaina a Venezia
Nella capitale albanese è stato arrestato un uomo di 45 anni, ricercato dal 2022 per traffico di cocaina. La polizia locale ha fermato il sospetto, che era in fuga da diversi mesi, in un'operazione che ha coinvolto anche le autorità italiane. La persona era collegata a un traffico di droga che aveva come punto di partenza Venezia. L’arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro il narcotraffico internazionale.
Nei giorni scorsi è stato arrestato a Tirana un uomo di 45 anni, di nazionalità albanese, ricercato per narcotraffico e latitante dal 2022.L'uomo era stato indagato tra il 2019 ed il 2021 nell'ambito di attività antidroga coordinate dalla procura di Venezia ed effettuate dalla squadra mobile.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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