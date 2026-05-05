Venezia latitante in arrivo da Casablanca arrestato per violenze sulla compagna incinta | cattura in aeroporto

Un uomo, ricercato dal 2021 e condannato dal Tribunale di Vicenza, è stato arrestato all’aeroporto di Venezia. Era in arrivo da Casablanca e sulla sua persona pendeva un ordine di cattura per maltrattamenti in famiglia, con violenze rivolte alla compagna incinta. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri nel corso di un controllo di routine.

È stato tratto in arresto un cittadino straniero, destinatario di un’ordinanza di carcerazione per maltrattamenti in famiglia, durante un controllo all’aeroporto di Venezia. L’uomo era ricercato dal 2021 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza, dopo una condanna per gravi condotte nei confronti della compagna. Arresto all’aeroporto di Venezia: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di giovedì scorso presso lo scalo aeroportuale di Venezia. Gli agenti della Polizia di Frontiera, impegnati nei controlli documentali sui passeggeri in arrivo da un volo proveniente da Casablanca, hanno identificato un uomo di nazionalità straniera.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Venezia, latitante in arrivo da Casablanca arrestato per violenze sulla compagna incinta: cattura in aeroporto Notizie correlate Leggi anche: Latitante ricercato da 13 anni arrestato all’aeroporto di Rimini: “E’ un omicida” Arrestato il latitante camorrista Carlo Petrillo in fuga da 8 anni, la cattura negli Usa e il ruolo dell'FBISi è conclusa con un arresto a Fiumicino la lunga latitanza di Carlo Petrillo, 43 anni, figura di rilievo del clan camorristico Belforte di Caserta. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Deve scontare il carcere per violenze alla compagna, fugge e torna: bloccato all'aeroporto; VENEZIA: Sequestri di persona e rapine anche a Bologna, arrestato 46enne latitante.