Arrestato 42enne ad Avella per spaccio | Carabinieri in azione contro la droga
Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri ad Avella nel corso di un’operazione contro lo spaccio di droga. L’intervento ha portato al fermo in flagranza di un soggetto trovato in possesso di sostanze stupefacenti, associato a un’attività di detenzione ai fini di spaccio. L’azione si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per contrastare i traffici illeciti nella zona.
Mugnano del Cardinale (AV) – Detenzione ai fini di spaccio: 42enne arrestato dai Carabinieri. Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite legate all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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