Giochi Italia oro nello speed skating

17 feb 2026

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l'oro nello speed skating perché hanno superato gli avversari nelle prove di inseguimento. La loro vittoria è arrivata durante le gare di oggi, quando hanno dimostrato grande compattezza e velocità. L’Italia conquista così il primo posto in questa disciplina alle Olimpiadi, sorprendendo gli appassionati di sport.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: Italia-USA in finale nello speed skatingL’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti nello speed skating e si è guadagnata un posto in finale, una vittoria che ha emozionato gli spettatori.

Riccardo Lorello vince la medaglia di bronzo nello speed skating

Video Riccardo Lorello vince la medaglia di bronzo nello speed skating
