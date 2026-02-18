Olimpiadi Milano Cortina 2026 | l’Italia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile nello speed skating

L’Italia conquista una medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile nello speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver battuto la Norvegia nella finale. La squadra italiana ha mostrato grande velocità e coordinazione, portando a casa un risultato che mancava da anni. In pista, gli atleti hanno dato il massimo, portando il pubblico in delirio con il loro sprint finale.

Medaglia storica. La Nazionale italiana di speed skating torna a brillare d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo lo straordinario doppio trionfo individuale firmato da Francesca Lollobrigida nei 3.000 e 5.000 metri, anche l'inseguimento a squadre maschile regala un'impresa memorabile sull'anello del Milano Ice Park. Il terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquista l'oro nell'inseguimento a squadre, riportando l'Italia sul gradino più alto del podio olimpico in questa specialità a vent'anni di distanza dal trionfo di Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.