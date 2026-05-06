Arrampicata Coppa Italia Speed | a Casalecchio di Reno la seconda tappa il programma

Sabato 16 maggio si terrà alla palestra Level 24 di Casalecchio di Reno la seconda tappa della Coppa Italia Speed 2026 di arrampicata. L'evento coinvolgerà numerosi atleti che si sfideranno nelle discipline di velocità, con le gare che si svolgeranno in un ambiente allestito appositamente per l'occasione. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nel calendario sportivo di questa stagione.

Tutto pronto alla palestra Level 24 di Casalecchio di Reno per la seconda tappa della Coppa Italia Speed 2026, in programma sabato 16 maggio. La seconda tappa di Coppa Italia Speed sarà in diretta su SportFaceTV sabato 16 maggio. La competizione entra nel vivo fin dalla tarda mattinata con le sfide dei più giovani. A partire dalle ore 12:00 inizia la conferma delle iscrizioni per la categoria Under 15, seguita alle 14:00 dalle prove libere e alle 14:45 dalle qualifiche ufficiali. Le finali per il primo gruppo sono previste per le 15:30, lo stesso orario in cui prendono il via le operazioni di registrazione per l’Under 17 e per i Senior. Nel tardo pomeriggio l’attenzione si sposta sul resto del tabellone.🔗 Leggi su Sportface.it

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