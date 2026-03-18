Berrettini-Mueller oggi ATP Miami 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 18 marzo, si svolge il primo turno degli ATP Miami Open 2026. Matteo Berrettini affronta sul cemento della Florida il tennista francese Alexandre Muller. La partita fa parte del programma di oggi e si gioca nella giornata di apertura del torneo. L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming.

I Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l’ azzurro Matteo Berrettini, che sul cemento della Florida (Stati Uniti) sfiderà il transalpino Alexandre Muller. Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano sarà il quinto ed ultimo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 17.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 01.30 italiane di giovedì 19 marzo: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore. La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel primo turno dell’ ATP Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione. Berrettini-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini torna in campo nel Masters1000 di Indian Wells e quest’oggi (ore 20:00 italiane) affronterà il tedesco Alexander Zverev in un match... Altri aggiornamenti su Berrettini Mueller oggi ATP Miami 2026... Argomenti discussi: Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming. Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingI Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l'azzurro Matteo ... oasport.it Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione. Sui campi di Indian Wells (USA) si farà sul serio e Matteo Berrettini ... oasport.it