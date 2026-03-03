Più testate nucleari l’ombrello di Macron si apre sull’Europa

Durante un discorso sulla deterrenza nucleare, il presidente ha affermato che nel prossimo mezzo secolo l’uso di armi nucleari sarà una realtà. Ha annunciato che la Francia intende rafforzare il proprio arsenale, con un aumento delle testate nucleari. L’intervento si è concentrato sulla strategia di difesa e sulla presenza di un “ombrello” nucleare che coinvolge anche l’Europa.

Il «prossimo mezzo secolo sarà un'era di armi nucleari» è la conclusione choc con cui Emmanuel Macron ha chiuso il suo discorso sulla «dissuasione nucleare», dove ha annunciato che la Francia aumenterà il numero di testate (senza dire quante, resterà un segreto per non dare informazioni al nemico). Emmanuel Macron rilancia la proposta della Francia per un "ombrello europeo" che possa offrire garanzie di sicurezza ad altri paesi del continente, accanto alla copertura della Nato. Nel discorso pronunciato dalla base militare dell'Île Longue.