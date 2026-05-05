Armenia Emmanuel Macron canta ' La Bohème' di Charles Aznavour

Durante una cena di Stato nella capitale armena, il presidente francese ha preso il microfono e, seduto accanto a un pianista, ha cantato una canzone accompagnato dal primo ministro locale alla batteria. L’evento ha coinvolto i presenti in un momento musicale tra leader di due paesi. L’episodio si è svolto nel corso di una serata ufficiale, senza ulteriori dettagli sull’intera sequenza o sulle reazioni dei partecipanti.

Durante la cena di Stato a Erevan, capitale dell’Armenia, il presidente francese Emmanuel Macron ha preso un microfono, si è seduto accanto a un pianista e, accompagnato alla batteria dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, ha intonato una canzone. Un video condiviso da un partecipante alla cena mostra Macron mentre interpreta ‘La Bohème’, un celebre brano del cantante franco-armeno Charles Aznavour. La cena ha fatto seguito alla firma di un accordo di partenariato strategico tra Armenia e Francia. Pashinyan ha affermato che l’accordo sarà considerato un importante risultato della visita di Stato di Macron. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Armenia, Emmanuel Macron canta 'La Bohème' di Charles Aznavour Macron canta La bohème di Charles Aznavour accompagnato alla batteria dal primo ministro armeno Notizie correlate Emmanuel Macron e la prima ministra giapponese Takaichi imitano l'onda energetica di Dragon Ball(Agenzia Vista) Tokyo, 01 aprile 2026 La prima ministra Sanae Takaichi e il presidente francese Emmanuel Macron al termine di una conferenza stampa... Emmanuel Macron e la prima ministra giapponese Takaichi imitano l'onda energetica di Dragon Ball – Il video(Agenzia Vista) Tokyo, 01 aprile 2026 La prima ministra Sanae Takaichi e il presidente francese Emmanuel Macron al termine di una conferenza stampa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Macron canta la bohème con il primo ministro armeno alla batteria; Macron ad Andorra: sì all'associazione all'Ue e depenalizzazione Ivg; Macron canta La Bohème di Aznavour e il premier armeno suona la batteria: il video. Armenia, Emmanuel Macron canta 'La Bohème' di Charles Aznavour(LaPresse) Durante la cena di Stato a Erevan, capitale dell'Armenia, il presidente francese Emmanuel Macron ha preso un microfono, si è ... stream24.ilsole24ore.com Macron canta La Bohème con il presidente armeno alla batteriaIl presidente francese ha interpretato un brano di Charles Aznavour ed è stato applaudito a una cena tra capi di Stato ... europa.today.it la Repubblica. . Durante la cena ufficiale a Yerevan, Emmanuel Macron ha cantato "La Bohème" di Charles Aznavour, accompagnato alla batteria dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Il presidente francese, seduto vicino a un pianista, ha intonato il cla - facebook.com facebook Esibizione improvvisata di Emmanuel Macron insieme al presidente e al primo ministro armeni durante un ricevimento: il capo dell'Eliseo intona La Bohème di Charles Aznavour #ANSA x.com