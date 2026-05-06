Negli ultimi mesi, l'Armenia ha intensificato i propri rapporti con altri paesi, riducendo sensibilmente le importazioni di armi dalla Russia, che fino a poco tempo fa rappresentavano il 90% delle forniture. Parallelamente, la Cina sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel sistema bancario dell’Asia Centrale, superando la Russia come principale partner finanziario. Questi cambiamenti evidenziano uno spostamento nelle alleanze e nelle strategie economiche della regione.

? Cosa scoprirai Come può l'Armenia ridurre le importazioni russe di armi dal 90% al 10%?. Perché la Cina sta sostituendo la Russia come principale banca dell'Asia Centrale?. Cosa spinge la Moldavia a cercare l'unificazione con la Romania?. Quali sono le conseguenze del debito verso Pechino per Kirghizistan e Tagikistan?.? In Breve Importazioni armi russe in Armenia scese dal 90% al 10% nel 2022.. Cina supera Mosca come partner commerciale in Asia Centrale tra 2024 e 2025.. Moldavia esce dalla CSI e punta all'unificazione con la Romania.. Transnistria dipende dagli aiuti UE dopo il blocco gas ucraino a gennaio 2025.. L’Armenia ha sancito la propria svolta verso l’Europa durante il vertice di Erevan di questi giorni, segnando un distacco netto dalla sfera d’influenza russa dopo le tensioni nel Caucaso meridionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Armenia: difesa e commercio si allontanano dalla Russia

Notizie correlate

Cremonese-Fiorentina 1-4. I viola si allontanano dalla B. Grigiorossi a riscgio retrocessioneCremona, 16 marzo 2026 - La Fiorentina vince lo scontro salvezza contro la Cremonese e allontana la zona retrocessione.

Futsal C2. Rimini, i playoff si allontanano. Lo Young si mette in pericoloA due giornate dal termine della regular season la situazione si complica per Calcio a cinque Rimini e Young Santarcangelo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Gli europei in Armenia mostrano che il mondo non va nella direzione di Mosca. Progetti; Come l’Ue cerca di sottrarre l’Armenia dagli artigli di Putin; Summit in Armenia, l'Europa prova a fare squadra oltre i confini - Videonews dal nostro inviato; L’Europa, tra due fuochi, ritrova il formato allargato.

Armenia e Regno Unito firmano partenariato su sicurezza e difesaIl premier britannico Keir Starmer ha incontrato questo pomeriggio a Erevan il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan e ha elogiato i passi significativi compiuti dall'Armenia per garantire la pace nel ... ansa.it

UE, Von der Leyen: Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezzaAGI - Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci. Lo ha detto la presidente della Co ... msn.com

Russia diversa. . "Hanno trovato una lingua comune: il russo". Amici dall'Armenia ci hanno mandato questo video; all'inizio non avevamo nemmeno visto la bandiera europea, ma è presente) I protagonisti del video, mentre a Erevan si tiene il vertice della Com - facebook.com facebook

Il vertice di lunedì a Erevan, in Armenia, ha visto tra i protagonisti ancora una volta il premier canadese Mark Carney, teorico di un'alleanza tra "medie potenze". La tela europea, a cui lavorano la Francia da una parte e la Gran Bretagna dall'altra, fa i conti con i x.com