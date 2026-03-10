futsal c2 rimini i playoff si allontanano lo young si mette in pericolo

A due partite dalla fine della stagione regolare, la classifica del campionato di futsal C2 mostra una situazione complicata per Calcio a cinque Rimini e Young Santarcangelo, con i playoff sempre più lontani. Lo Young Santarcangelo rischia di compromettere le proprie possibilità di qualificazione, mentre anche il Rimini vede sfumare le speranze di accesso alla fase successiva. La corsa ai playoff si fa sempre più difficile per entrambe le squadre.

A due giornate dal termine della regular season la situazione si complica per Calcio a cinque Rimini e Young Santarcangelo. Seppur per motivi diversi. Due sconfitte che fanno male quelle della 19esima giornata rispettivamente contro Mernap Faenza e Sporting Valsanterno. I biancorossi di mister Fallini per l’occasione hanno traslocato al Seven di Savignano e, alla fine, si sono dovuti arrendere alla terza della classe. Dopo una partita da dentro o fuori, a restare ai margini della zona playoff sono i biancorossi di Fallini (4-3 il finale). Difficile che nelle ultime due giornate i riminesi riescano a rientrare agli spareggi d’alta classifica. Eppure i ragazzi di Fallini hanno disputato una grande prestazione ed erano anche andati in vantaggio dopo solo tre minuti con Ercolani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

