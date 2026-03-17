Cremonese-Fiorentina 1-4 I viola si allontanano dalla B Grigiorossi a riscgio retrocessione

La Fiorentina ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-1 in una partita valida per la giornata di campionato. La squadra viola si è portata a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, mentre i grigiorossi rischiano ancora di scendere in Serie B. La gara si è svolta a Cremona il 16 marzo 2026.

Cremona, 16 marzo 2026 - La Fiorentina vince lo scontro salvezza contro la Cremonese e allontana la zona retrocessione. I viola si sono imposti nel monday night di Serie A, valido per la 29^ giornata. Allo stadio Zini di Cremona i gol di Parisi al 25' e Piccoli al 32' danno il via alla festa dei toscani, che al 49' aumentano il margine di vantaggio con una marcatura di splendida fattura di Dodò. A poco serve la rete di Okereke al 57' che dona una effimera speranza ai padroni di casa, colpiti nuovamente al 70' da Gudmundsson. Questo 1-4 permette alla squadra di Vanoli di respirare e portarsi a +4 dal terzultimo posto, ora occupato proprio dalla compagine guidata da Nicola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese-Fiorentina 1-4. I viola si allontanano dalla B. Grigiorossi a riscgio retrocessione Articoli correlati Cremonese-Fiorentina 1-4, grigiorossi in zona retrocessioneAGI - È notte fonda per la Cremonese, che perde in casa per 4-1 lo scontro salvezza con la Fiorentina ed entra in zona retrocessione. Leggi anche: Udinese-Fiorentina 3-0, viola ancora in zona retrocessione Altri aggiornamenti su Cremonese Fiorentina 1 4 I viola si... Temi più discussi: Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Diretta Cremonese-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Cremonese, rivoluzione tattica con la Fiorentina: ipotesi 4-4-2. Djuric titolare, Vardy fuori; Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Cremonese-Fiorentina 1-4: poker viola sulla strada della salvezza / DirettaCremona, 16 febbraio 2026 – Nel momento della verità, la Fiorentina non sbaglia e domina la Cremonese nello scontro diretto per la salvezza. Una vittoria netta, come testimonia il risultato. Un succe ... lanazione.it Cremonese-Fiorentina 1-4: viola vincono lo scontro salvezzaLa Fiorentina batte 4-1 la Cremonese nello scontro salvezza: tre punti pesanti che permettono ai viola di salire a quota 28. pianetalecce.it Risultato finale Cremonese 1-4 Fiorentina #forzaviola #fiorentina #seriea x.com Risultato finale Cremonese 1-4 Fiorentina - facebook.com facebook