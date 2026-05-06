Tra gli artisti italiani presenti alla Biennale Arte di Venezia, figura anche un nome d’arte che rappresenta un artista di Bologna. Questo artista ha annunciato un progetto dedicato al Guatemala, senza fornire dettagli sulla propria identità. La sua partecipazione alla mostra si inserisce tra le iniziative espositive in corso, con un focus particolare sulle opere che affrontano temi legati a questa regione.

Fra gli artisti bolognesi partecipanti alla Biennale Arte di Venezia c’è anche Arkeo, nome d’arte dietro cui l’autore sceglie di celare la propria identità. Esporrà nel Padiglione Guatemala, che quest’anno riunisce artisti del Paese centroamericano e due italiani invitati a confrontarsi con temi sociali legati alla condizione femminile locale. Un bolognese in Guatemala. "Per artisti che hanno qualcosa da raccontare, non la vedo un’eccezione: per cercare di migliorare la proposta artistica, chi conosce e stima il tuo lavoro lo propone ai curatori o alla commissione. Nel mio caso sono stato messo in contatto con il padiglione e ho presentato un progetto, sviluppato già la scorsa estate attraverso uno studio sul tema e una quindicina di bozzetti preparatori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arkeo, da Bologna a Venezia: "Il mio progetto per il Guatemala"

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