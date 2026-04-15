LA NOVITÀ. Coinvolti più di 1.500 ragazzi in tutta Italia. «Un’esperienza reale che lascia il segno». Al Comando della polizia locale di Venezia ha preso il via il progetto «On the road». Il format, nato a Bergamo e giunto al suo 19esimo anno di attività, ha ormai coinvolto oltre 1.500 giovani in tutta Italia, affermandosi come modello educativo nel campo della legalità e della sicurezza stradale. «I giovani non osservano soltanto - dichiara Alessandro Invernici, vicepresidente dell’associazione Ragazzi On the road - ma vivono e comprendono da vicino dinamiche e responsabilità legate alla navigazione, ai comportamenti in laguna e ai rischi reali che si nascondono dietro gesti spesso sottovalutati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «On the road»: partito da Bergamo, il progetto sbarca a Venezia

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