Le ragioni del no ad Ariano Irpino il convegno sul referendum sulla riforma della magistratura

Ad Ariano Irpino, il 12 marzo alle 17:30, si svolgerà un convegno organizzato dall’Associazione Nazionale dei Ranger d’Italia presso il Palazzo degli Uffici nella Sala Ilaria Alpi. L’evento affronterà le ragioni del no riguardo alla riforma della magistratura e vedrà la partecipazione di rappresentanti e esperti del settore. La discussione si concentrerà sulle motivazioni che ostacolano il sì alla proposta di modifica.

A.N.R.I. organizza il convegno che si terrà il 12 marzo alle ore 17:30 presso il Palazzo degli Uffici - Sala Ilaria Alpi, ad Ariano Irpino (AV). L'incontro sarà dedicato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della magistratura, ponendo particolare attenzione alle ragioni del NO. Il convegno inizierà con i saluti istituzionali di Enrico Franza, Sindaco di Ariano Irpino (AV). L'introduzione sarà affidata a Giovanni Capobianco, Presidente provinciale dell'ANPI Avellino. Tra gli interventi previsti: Fabrizio Ciccone, Giudice presso il Tribunale di Avellino e Segretario?.

