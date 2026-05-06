Arezzo Partecipa | gli incontri Vincenzo Ceccarelli tra mercoledì 6 e venerdì 8 maggio

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo ospiterà tra mercoledì 6 e venerdì 8 maggio gli incontri di Arezzo Partecipa, con la partecipazione di Vincenzo Ceccarelli. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e prevede una serie di appuntamenti pubblici e incontri con cittadini e rappresentanti delle istituzioni. L’evento si inserisce nel calendario delle attività promosse per coinvolgere la comunità locale e favorire il confronto sulle questioni civiche.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Arezzo Partecipa: gli incontr i Vincenzo Ceccarelli t ra mercoledì 6 e venerdì 8 maggio 2026. Il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli prosegue nel suo viaggio tra la città di Arezzo ed il suo territorio. Questi g li impegni tra mercoledì 6 e venerdì 8 maggio. Mercoledì 6 maggio ore 17.30 piazza S.Jacopo presentazione della lista a sostegno di M5S a seguire iniziativa assieme all’Assessore regionale toscano Transizione Ecologica e Sviluppo Sostenibile David Barontini dal titolo “Acqua Pulita:per un futuro trasparente”. ore 18.30 Sottochiesa S.Francesco incontro organizzato da Spazi al Centro Comitato di cittadini di piazza della Badia e zone limitrofe.🔗 Leggi su Lanazione.it

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