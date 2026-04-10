Arezzo Partecipa | un fine settimana di incontri ascolto e futuro con Vincenzo Ceccarelli

Arezzo ha ospitato un evento dedicato al confronto e all’ascolto con la partecipazione di Vincenzo Ceccarelli. Durante il fine settimana sono stati organizzati incontri pubblici e momenti di discussione aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di raccogliere proposte e idee sui temi locali. L’evento si è svolto nel centro della città, coinvolgendo cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali.

Arezzo, 10 aprile 2026 – . Dopo il grande entusiasmo registrato nella giornata di giovedì giornata ufficiale di apertura della campagna elettorale, con centinaia di cittadine e cittadini che hanno affollato la Casa dell’Energia alla presenza anche del Presidente della Regione Eugenio Giani, il percorso di “Arezzo Partecipa” prosegue senza sosta. Un cammino fatto di ascolto, presenza e confronto, che unisce energie diverse attorno a un obiettivo comune: la rinascita di Arezzo dopo undici anni di governo della destra incerto e distante dai bisogni reali. Il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli sarà impegnato in un fine settimana ricco di appuntamenti, tra cultura, istituzioni e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo Ceccarelli Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” al lavoro con Vincenzo CeccarelliArezzo, 4 marzo 2026 – Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” al lavoro con Vincenzo Ceccarelli: avviato il percorso verso la presentazione... Arezzo, elezioni comunali: Vincenzo Ceccarelli candidato sindaco del centrosinistraAREZZO – Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco per il Comune di Arezzo della coalizione di centro sinistra. Temi più discussi: Ceccarelli: Per Arezzo servono coesione, ascolto e partecipazione; La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco Redi; Arezzo - TORNA LA CORSA PIÙ GRADE DEL MONDO!; Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo autore del reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dello zio. Individuato a Firenze, da giorni era latitante. - Questura di Arezzo | Polizia di Stato. Sold out alla presentazione di Arezzo PartecipaArezzo, 10 febbraio 2026 – Sold out alla presentazione di Arezzo Partecipa. L’Alleanza Progressista si è presentata ufficialmente alla città di Arezzo in una Casa dell’Energia gremita all’inverosimile ... lanazione.it Alleanza Progressista Arezzo Partecipa: la presentazione spostato al 9 febbraioArezzo, 2 febbraio 2026 – A causa dell’indisponibilità del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presentazione ufficiale alla città e alla stampa dell’Alleanza Progressista Arezzo ... lanazione.it Hai voglia di metterti in gioco davvero Di non limitarti a guardare, ma partecipare Entra nel Gruppo di Giovanni Grasso. Arezzo ha bisogno di persone che abbiano idee, tempo, passione e senso di responsabilità. Persone che credano che il cambiamento - facebook.com facebook