Il movimento Alternativa Comune ha diffuso una nota in cui chiede che l’acqua torni ad essere un bene pubblico nella città di Arezzo. La richiesta nasce dalla volontà di porre fine alla gestione privata del servizio idrico e di ripristinare un controllo pubblico. La dichiarazione è stata rilasciata il 6 maggio 2026 e si inserisce nel dibattito locale sulla gestione delle risorse idriche.

Arezzo, 6 maggio 2026 – «Arezzo, l ’Acqua torni pubblica: basta profitti, riprendiamoci la democrazia», la nota di Alternativa Comune. Giovedì 7 maggio, alla Casa dell’Energia di Arezzo, alle ore 21, si alzerà un grido che non si può più fingere di non sentire: “Un’altra acqua è possibile” a cui parteciperanno rappresentanti di Comitato Acqua Pubblica Arezzo, Forum Toscano Movimenti per l’acqua, Rete Toscana Tutela dei Beni Comuni. «Dopo trent’anni di disastrosa gestione privatistica, è un imperativo categorico riprendere il governo assoluto del servizio idrico integrato. Dobbiamo dirlo con chiarezza: i beni comuni sono il fondamento imprescindibile per costruire e tenere unite le nostre comunità, perché garantiscono equità e relazioni sociali ben oltre la spietata logica del profitto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Arezzo, l’Acqua torni pubblica: basta profitti, riprendiamoci la democrazia»

Notizie correlate

Donati: "L'acqua ad Arezzo deve tornare pubblica""Dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, riportando la gestione dell’acqua sempre più sotto un controllo pubblico, trasparente e...

Elezioni Arezzo: Alternativa Comune corre da sola, l’acqua pubblicaQuesta mattina, venerdì 6 marzo 2026, in piazza Zucchi si è tenuta la presentazione ufficiale della lista elettorale Alternativa Comune, un progetto...

Altri aggiornamenti

In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la corsa dell’acquaArezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da Coni, Comune e Provincia di Arezzo e Regione Toscana ... lanazione.it

Watermark arriva ad Arezzo: il docufilm che fa riflettere sul bene più prezioso, l’acquaVenerdì 8 maggio sarà possibile vederlo gratuitamente ad Arezzo alle ore 15,00 presso la Borsa Merci ... msn.com