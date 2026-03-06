Elezioni Arezzo | Alternativa Comune corre da sola l’acqua pubblica

Questa mattina in piazza Zucchi si è svolta la presentazione ufficiale di Alternativa Comune, la lista elettorale formata da rappresentanti della sinistra radicale di Arezzo. La formazione ha annunciato che correrà da sola alle prossime elezioni, con un focus sulla gestione pubblica dell’acqua. Nessun candidato è stato ancora reso noto, e la presentazione è stata aperta ai cittadini presenti.

Questa mattina, venerdì 6 marzo 2026, in piazza Zucchi si è tenuta la presentazione ufficiale della lista elettorale Alternativa Comune, un progetto politico nato dalle anime radicali della sinistra aretina. Il gruppo ha dichiarato di correre da soli nelle prossime elezioni amministrative, ponendo al centro del proprio programma la ripubblicizzazione dell'acqua entro il 2029 e la difesa intransigente della sanità pubblica. Nessun candidato principale è stato ancora annunciato, sebbene l'ipotesi più concreta punti verso una donna a guidare la corsa. L'iniziativa nasce come grido di denuncia contro un meccanismo personalistico che ha svuotato i contenuti politici, proponendo invece una democrazia diretta basata sull'intelligenza collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Elezioni, ecco Alternativa Comune: "Noi vera lista di sinistra. Corriamo da soli"“La nostra non è una lista, è un grido di denuncia verso un mondo che sta perdendo la sua umanità.

Donati: "L'acqua ad Arezzo deve tornare pubblica""Dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, riportando la gestione dell’acqua sempre più sotto un controllo pubblico, trasparente e...

Temi più discussi: Rilascio dei certificati elettorali per la presentazione delle candidature; La rinuncia di Angiolini, Ceccarelli: Carpita la sua buona fede. E a sinistra spunta un altro candidato; Nuova lista per il Comune si presenta: è Alternativa Comune - Democrazia radicale; Centrodestra, sintesi e unione senza alternative: il tavolo è permanente. Melani Graverini: Preoccupato.

