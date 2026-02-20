Donati | L' acqua ad Arezzo deve tornare pubblica

Marco Donati, candidato sindaco e leader di Scelgo Arezzo, ha dichiarato che l’acqua ad Arezzo dovrebbe tornare sotto controllo pubblico. La sua proposta nasce dalla preoccupazione per la gestione privata che, secondo lui, non garantisce servizi adeguati ai cittadini. Donati ha evidenziato che la recente crisi idrica ha mostrato i limiti del sistema attuale. Nei prossimi mesi, la questione tornerà al centro del dibattito politico locale.

"Dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, riportando la gestione dell'acqua sempre più sotto un controllo pubblico, trasparente e orientato all'interesse dei cittadini", dice il candidato sindaco Sulla gestione delle risorse idriche e sul futuro del servizio pubblico in città, interviene Marco Donati, capogruppo di Scelgo Arezzo e candidato sindaco della coalizione civica. "Arezzo deve inserirsi con forza nel percorso di ripubblicizzazione avviato a livello regionale", spiega la nota. "È in atto da alcuni mesi, nella nostra regione, un processo che va nella direzione di un rafforzamento del controllo pubblico su un bene essenziale come l'acqua - sottolinea Marco Donati -.