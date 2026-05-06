A Arezzo, un candidato di Forza Italia ha distribuito un volantino elettorale tradotto anche in bengalese, con l’obiettivo di comunicare con gli elettori che conoscono poco l’italiano. Il materiale è stato distribuito nel centro della città, suscitando reazioni di sorpresa tra gli elettori della Lega, alcuni dei quali hanno mostrato di non distinguere tra Bangladesh e Arabia Saudita. L’episodio ha generato commenti e discussioni tra i cittadini e le forze politiche locali.

AREZZO – Panico e confusione nel centrodestra aretino dopo la diffusione del volantino elettorale bilingue del candidato di Forza Italia Rasel Ahmed, detto Rasel, tradotto anche in bengalese “per parlare direttamente ai connazionali che conoscono poco l’italiano”. Nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione, centinaia di utenti hanato indignati scrivendo frasi come “CI STANNO SOSTITUENDO”, “È ARABO?”, “INSHSALLAH” e “Ridateci il latino”, confermando ancora una volta che il vero problema dell’integrazione in Italia resta il programma di geografia della terza media. “Prima gli italiani! Ma soprattutto prima qualcuno ci spieghi dove cazzo sta il Bangladesh”, ha dichiarato un pensionato locale mentre condivideva il post da un Huawei impostato in cinese e prodotto da un’azienda di Shenzhen.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, Forza Italia lancia il volantino in bengalese: elettori della Lega scoprono improvvisamente di non saper distinguere il Bangladesh dall’Arabia Saudita

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