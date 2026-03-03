Nelle ultime ore si sono intensificati i dubbi sui movimenti di Cristiano Ronaldo, dopo che il suo jet privato è stato rilevato partire dall’Arabia Saudita e atterrare a Madrid. La stampa britannica ha monitorato e diffuso i tracciamenti del volo tramite il portale Flightradar24, alimentando così l’incertezza sulle sue recenti attività. La sua posizione attuale rimane sconosciuta.

Dove si trova Cristiano Ronaldo? Il mistero cresce in queste ore, dopo che la stampa britannica ha segnalato i movimenti del suo jet privato tracciati dal portale Flightradar24. Stando ai dati inviati, l’aereo personale del campione di calcio portoghese è decollato dall’Arabia Saudita e ha raggiunto l’aeroporto di Madrid. Chi c’era a bordo? L’ipotesi è che Cristiano Ronaldo e la sua famiglia – la moglie Georgina e i 5 figli – abbiano deciso di fuggire in Spagna dopo l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad, ultima escalation della guerra scoppiata in Medio Oriente. Per ora, però, non ci sono conferme. L’ultimo post sui social di Cristiano Ronaldo risale a due giorni fa: “Continuiamo a crescere insieme! Vittoria importante!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mistero sui movimenti di Cristiano Ronaldo: il suo jet privato è partito dall’Arabia Saudita e atterrato a Madrid

